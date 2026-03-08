Freie Bahn für klingendes Hobby: Gesucht in Trossingen sind neue Stimmen für den Chor

„Jeder kann singen“ – unter diesem Motto luden Musikschule und Liederkranz zum Schnuppern. Mit Erfolg: Neue Mitglieder wurden direkt gewonnen. Fortsetzung folgt.
Ende Februar verwandelte sich der Kammermusiksaal der Musikschule Trossingen für einen Vormittag in eine Bühne für die Gemeinschaft. Von 10 bis 12 Uhr an einem Samstagvormittag luden die Musikschule und der Liederkranz Trossingen zur gemeinsamen Kooperationsveranstaltung ein. Das Ziel war klar: Man will neue Stimmen für den Chorgesang gewinnen.