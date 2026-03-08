Freie Bahn für klingendes Hobby: Gesucht in Trossingen sind neue Stimmen für den Chor

„Jeder kann singen“ – unter diesem Motto luden Musikschule und Liederkranz zum Schnuppern. Mit Erfolg: Neue Mitglieder wurden direkt gewonnen. Fortsetzung folgt.

Ende Februar verwandelte sich der Kammermusiksaal der Musikschule Trossingen für einen Vormittag in eine Bühne für die Gemeinschaft. Von 10 bis 12 Uhr an einem Samstagvormittag luden die Musikschule und der Liederkranz Trossingen zur gemeinsamen Kooperationsveranstaltung ein. Das Ziel war klar: Man will neue Stimmen für den Chorgesang gewinnen.

Unter dem einladenden Motto „Sing mit uns...“ begrüßte Schulleiter Ralf Vosseler die zahlreich erschienenen Gäste. Neben aktiven Mitgliedern des Liederkranzes fanden sich viele interessierte Bürger ein, die die Gelegenheit nutzen wollten, das Singen im Chor unverbindlich auszuprobieren.

Das Programm, gestaltet von Chorleiterin Oksana Poliarush und Christin Tanja Putze, Lehrkraft für Gesang an der Musikschule, überzeugte durch Kurzweiligkeit und pädagogisches Geschick.

Eine klare Botschaft

Die Botschaften des Vormittags waren klar: „Jeder kann singen“ und „Singen tut gut“. Dass dieses Konzept aufging, zeigte die Resonanz vor Ort – die Veranstaltung kann als voller Erfolg gewertet werden, bei dem direkt neue Mitglieder für die Chorgemeinschaft gewonnen wurden.

Angesprochen fühlten sich vor allem Neu-, Spät- und Wiedereinsteiger, die die positive Wirkung des gemeinsamen Musizierens erleben wollten. Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine Wiederholung des Formats bereits fest eingeplant. Wer den Termin verpasst hat, aber dennoch Teil der Chorgemeinschaft werden möchte, ist willkommen.

Und so kann man mit dabei sein: Interessenten können sich direkt in der Musikschule Trossingen oder beim Vorstandsmitglied Jürgen Vosseler unter Telefon 07425/56 33 melden.