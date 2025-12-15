Freiburger Unternehmer: Achim Wiehle bringt sich für Oberbürgermeisterwahl in Stellung

Der Freiburger Unternehmer Achim Wiehle wird bei der Wahl zum Oberbürgermeister kandidieren.
Der Kampf um den Freiburger Chefsessel nimmt allmählich Fahrt auf. Amtsinhaber Martin Horn (parteilos) hat bereits angekündigt, zur Wiederwahl im kommenden Jahr anzutreten. Nun ist ein weiterer Kandidat aus der Deckung gekommen: Achim Wiehle (54, parteilos) hat seine Kandidatur bei der Wahl zum Freiburger Oberbürgermeister am Sonntag, 26. April 2026, bekannt gegeben. Er habe seine Kandidatur lange abgewogen und mit seiner Familie abgestimmt, so Wiehle. Die Unterstützung seiner Frau und seiner drei Söhne sei entscheidend für die Kandidatur gewesen.