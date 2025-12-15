Freiburger Unternehmer: Achim Wiehle bringt sich für Oberbürgermeisterwahl in Stellung

Der Freiburger Unternehmer Achim Wiehle wird bei der Wahl zum Oberbürgermeister kandidieren.

Der Kampf um den Freiburger Chefsessel nimmt allmählich Fahrt auf. Amtsinhaber Martin Horn (parteilos) hat bereits angekündigt, zur Wiederwahl im kommenden Jahr anzutreten. Nun ist ein weiterer Kandidat aus der Deckung gekommen: Achim Wiehle (54, parteilos) hat seine Kandidatur bei der Wahl zum Freiburger Oberbürgermeister am Sonntag, 26. April 2026, bekannt gegeben. Er habe seine Kandidatur lange abgewogen und mit seiner Familie abgestimmt, so Wiehle. Die Unterstützung seiner Frau und seiner drei Söhne sei entscheidend für die Kandidatur gewesen.

Sein Ziel sei es, ein Kandidat für alle Freiburgerinnen und Freiburger zu sein und Stimmen im bürgerlichen Lager zu holen. Er sehe sich als „Anwalt der pragmatischen Lösungen“ für die Probleme der Stadt. Seine „Herzensthemen“ seien unter anderem Wohnungspolitik, Sicherheit und Ordnung sowie der Klimaschutz.

Unterstützung der CDU in Aussicht gestellt

„Ich will den Freiburgern und Freiburgerinnen ein Angebot machen. Ich stehe für Zuversicht, Zuverlässigkeit, Vertrauen und Pragmatismus. Die Kandidatur in Freiburg ist eine Herzensangelegenheit“, erklärt Wiehle seine Kandidatur.

„Es geht um Freiburg, um mutige Visionen und auch darum, bereits begonnene positive Entwicklungen konsequent weiterzuführen“, erklärt der OB-Kandidat.

Wiehle ist der sechste Kandidat

Der gebürtige Freiburger tritt zwar parteilos an, er wird aber als ehemaliges CDU-Mitglied Stimmen aus der bürgerlichen Mitte abholen wollen. Auch eine Wahlempfehlung der Freiburger CDU-Fraktion werde im Kreisverband diskutiert. Wiehle sei zwar kein Parteimitglied, aber er sein ein hervorragender Kandidat und man sei in guten Gesprächen mit ihm, so der CDU-Kreisvorsitzende Bernhard Rotzinger zu einer möglichen Unterstützung.

Wiehle ist unter anderem in der Freiburger Fasnacht, aber auch in der Ukraine Hilfe ehrenamtlich engagiert. Der Inhaber einer Freiburger Reinigungsfirma tritt zudem regelmäßig als Experte bei der TV-Sendung ARD-Buffet auf und ist als Unternehmensberater tätig.

Wiehle ist bereits der fünfte Kandidat, der Amtsinhaber Horn am 26. April herausfordern möchte. Wenn beim ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten wird, wird es eine Stichwahl geben. Anders als noch bei der vergangenen OB-Wahl 2018 werden bei einer möglichen Stichwahl nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang antreten.