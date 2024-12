Freiburger Umweltwissenschaftlerin im Interview: Christiane Werner ist dem Stress der Bäume auf der Spur

1 Der Versuchswald bei Hartheim wurde mit Sensoren bestückt, um Veränderungen bei den Bäumen zu messen. Foto: Julian Müller

Die Freiburger Umweltwissenschaftlerin Christiane Werner wurde für ihre Grundlagenforschung zum Thema Trockenstress bei Bäumen mit dem wichtigsten Forschungspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.









Link kopiert



Christiane Werner hat sich über die Auszeichnung und darüber, dass ihre Forschung dadurch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt, gefreut. Die 100 000 Euro Preisgeld wird sie in die Arbeit ihrer Forschungsgruppe am Institut für Geo- und Umweltwissenschaften der Universität Freiburg stecken, so die Wissenschaftlerin im Gespräch mit unserer Redaktion.