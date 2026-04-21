Freiburger Tiergehege: Besucheransturm auf den Mundenhof bringt auch Probleme

Der Freiburger Mundenhof wird immer beliebter. Im vergangenen Jahr haben mehr als 573.000 Besucher das Tiergehege besucht.
Mehr als 573.000 Menschen haben im vergangenen Jahr das Freiburger Tiergehege auf dem Mundenhof besucht. Der Besucherrekord freut die Verantwortlichen zwar, es gibt aber mittlerweile Tage, an denen die Tierpfleger kaum noch zu den Tiergehegen vordringen können, weil so viel Publikum da ist, berichtet Susanne Eckert vom Leitungsteam der knapp 40 Hektar großen Anlage. Ein bisschen sei das mittlerweile wie der „Über-Tourismus“ in Städten wie Venedig und Barcelona.