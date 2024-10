Freiburger Stadtteil Brühl-Beurbarung: Team der Quartiersarbeit ist Ansprechpartner für Belange im Viertel

1 Tina Brenneisen und Sebastian Gak nutzen selbst auch gerne das Angebot des Bücherschranks am Tennenbacher Platz. Foto: Alexander Blessing

Die Quartiersarbeit des Vereins Nachbarschaftswerk im Freiburger Stadtteil Brühl-Beurbarung ist Ansprechpartner für alle Bewohner des Viertels. In Freiburg gibt es insgesamt 13 solcher Anlaufstellen, die von sechs freien Trägern betrieben werden.









„Wir sind Ansprechpartner für Alles und für Alle“, erklärt Sebastian Gak. Zusammen mit Tina Brenneisen und Maryam Salehpour bildet er das dreiköpfige Team der Quartiersarbeit im Freiburger Stadtteil Brühl-Beurbarung. In Freiburg gibt es 13 solcher Quartiersbüros, die von freien Trägern betrieben werden und als Anlaufstelle für die Bewohner der Stadtteile dienen sollen. Das Viertel, in dem der Verein Nachbarschaftswerk die Quartiersarbeit seit 2020 anbietet, ist heterogen. „Hier leben viele ältere und alleinerziehende Menschen, Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger sowie Menschen mit Migrationshintergrund“, erklärt Tina Brenneisen beim Gespräch mit unserer Redaktion. Die Zielgruppe und das Aufgabenfeld, in dem sich die Quartiersarbeit abspiele, sei deshalb auch sehr unterschiedlich.