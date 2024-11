Freiburger Polizei warnt vor „Quishing“: Betrügerische QR-Codes an Parkscheinautomaten sichergestellt

Die Polizei warnt vor aktuellen „Quishing“-Versuchen im Freiburger Stadtgebiet. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der Kriminelle versuchen, mithilfe gefälschter QR-Codes an sensible Daten der Nutzer zu gelangen.

Nach einem Zeugenhinweis konnten an mehreren Parkscheinautomaten in Freiburg solche betrügerischen QR-Codes festgestellt werden. Die aufgeklebten Codes führen zu einer täuschend echten Internetseite, die der App des eigentlichen Parkserviceanbieters nachempfunden ist. Nutzer werden dort aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, solche aufgeklebten QR-Codes zu scannen. Bei der Betrugsmasche handelt es sich um einen Fall von „Quishing“, teilt die Polizei mit. Der Begriff setzt sich aus Q für QR-Code und Phishing zusammen. Betroffen sein können neben Parkscheinautomaten auch beispielsweise Elektro-Ladesäulen.

Lesen Sie auch

Bisher keine erfolgreichen Fälle bekannt

Die bislang in Freiburg sichergestellten gefälschten QR-Codes waren an Parkscheinautomaten in der Stadtstraße, Mozartstraße sowie in der Hochmeisterstraße angebracht. Aktuell ist der Polizei noch kein Fall bekannt, in dem tatsächlich ein Schaden entstanden ist, teilt die Polizei mit.

Die Polizei gibt Tipps – so kann man sich vor Betrug schützen

Aufmerksamkeit

Hilfreich ist eine grundsätzliche Aufmerksamkeit. Ein QR-Code sollte nur dann gescannt werden, wenn man sich sicher ist, dass er seriös ist.

Auf überklebte Codes achten

Bei QR-Codes sollte man darauf achten, ob der echte QR-Code womöglich überklebt wurde. Falls dies der Fall ist, sollte der Code nicht gescannt werden.

Link prüfen

Bei einer Vielzahl von Smartphones kann man das automatische

Vorsicht bei Eingabe von Daten

Wird man zur Eingabe von Kreditkartendaten aufgefordert, sollte man besondere Vorsicht walten lassen. Besteht ein begründeter Verdacht, sollte man den Vorgang abbrechen.

Polizei informieren

Ist man dennoch Opfer eines Betruges geworden, sollte man die

Polizei informieren, betroffene Kreditkarten sofort sperren lassen und gegebenenfalls neue Passwörter einrichten. Die Anzeigenerstattung bei der Polizei ist über die Online-Wache unter www.polizei-bw.de/onlinewache oder bei jeder Polizeidienststelle möglich.