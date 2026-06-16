Freiburger Münster: Deshalb klettern Steinmetze an der Fassade hoch

Einmal im Jahr ziehen sich die Steinmetze der Münsterbauhütte die Kletterschuhe über: Dann wird der 116 Meter hohe Turm des Bauwerks genau untersucht. Dafür klettern die speziell dafür ausgebildeten Steinmetze der Münsterbauhütte zusammen mit professionellen Industriekletterern an der Kirche hoch. Mit dabei: Tilman Borsdorf (49), der Leiter der Abteilung für Steinrestaurierung, Dokumentation und Sammlungen der Freiburger Münsterbauhütte.

„Wir haben hier in der Münsterbauhütte vier Kollegen, die den Industriekletterschein ‚Level 1‘ haben. Wir sind also keine Kletterprofis, die das jeden Tag machen, sondern machen das nur einmal im Jahr.“ Die jährliche Kletteraktion am Münsterturm beginne daher immer mit einem Auffrischungskurs inklusive Rettungsübung zusammen mit den beteiligten Industriekletterern, die am Turm ebenfalls im Einsatz sind.

Bauwerk aus nächster Nähe betrachten

Parallel zur Übungseinheit für die Steinmetze klettert einer dieser Profis schon einmal vor, um die doppelt gesicherten Seilstrecken mit Fallschutz und extrastarken Industriekletterseilen bis zur Turmspitze hinauf einzurichten, so Borsdorf. Es sei eine sichere Angelegenheit, aber jedes Jahr aufs Neue „ein bisschen aufregend“, zumal die Kletterer der Münsterbauhütte teils Mitte 50 seien.

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Die jährliche Kletterpartie auf den Münsterturm in Freiburg muss aus Sicherheitsgründen erfolgen. Denn auch, wenn man viele Details digital vermessen und mit Drohnen anschauen könne und das Bauwerk auch mit Hubsteigern untersucht werde, sei die Inaugenscheinnahme aus nächster Nähe nach wie vor unersetzlich, so Borsdorf: „Wir sind da, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir suchen nach Rissbildern im Stein und Bruchstücken, die aus unserer Erfahrung heraus eine Gefahr darstellen. Und dafür muss man das Material immer anfassen. Eine Ferndiagnose ist nicht das Gleiche, wie wenn man tatsächlich vor Ort ist.“

Bausubstanz wird engmaschig kontrolliert

Schließlich müsse man bedenken, dass unterm Münster immer Publikumsverkehr sei. Da dürfe man kein Risiko eingehen, dass sich ein Stein löst und herunterfällt. Dennoch gebe es keine absolute Sicherheit vor kleineren Steinschlägen. „Das kommt immer wieder vor. Allerdings sind es dann eher so Mini-Brösel. Zum Beispiel, wenn ein Gerüstbauer mit einer Stange bei der Arbeit irgendwo hängen bleibt oder anstößt.“ Im Grunde aber sei der Münsterturm ein sicheres Bauwerk, betont Borsdorf. Damit das auch so bleibe, müsse man das Bauwerk engmaschig überwachen. „Das geht gar nicht anders.“

Jährliche Untersuchung des Münsters

Die jährliche Untersuchung

des 116 Meter hohen Münsterturms in Freiburg hat am 15. Juni begonnen und endet am 24. Juni. Außer dem jährlich überprüften Hauptturm wird im Jahreswechsel einer der beiden kleineren Türme des Kirchenbauwerks untersucht. In diesem Jahr ist dies der Hahnenturm auf der Südseite des Münsters.

Absperrungen

Die Münsterbauhütte weist darauf hin, dass es während der Arbeiten zu zeitweiligen kleineren Absperrungen auf dem Münsterplatz kommt. Ab dem Herbst werden die unteren Teile des Hauptturms, das Langhaus und der Chor mit Hubsteigern von außen untersucht.