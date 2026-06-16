Freiburger Münster: Deshalb klettern Steinmetze an der Fassade hoch

Steinmetze der Münsterbauhütte untersuchen gemeinsam mit Industriekletterer den Freiburger Münsterturm.
Einmal im Jahr ziehen sich die Steinmetze der Münsterbauhütte die Kletterschuhe über: Dann wird der 116 Meter hohe Turm des Bauwerks genau untersucht. Dafür klettern die speziell dafür ausgebildeten Steinmetze der Münsterbauhütte zusammen mit professionellen Industriekletterern an der Kirche hoch. Mit dabei: Tilman Borsdorf (49), der Leiter der Abteilung für Steinrestaurierung, Dokumentation und Sammlungen der Freiburger Münsterbauhütte.