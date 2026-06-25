Freiburger Lehrerpreis: Silke Tapken setzt bei ihren Schülern auf Mitspracherecht

Silke Tapken wurde mit dem Freiburger Lehrerpreis ausgezeichnet. Die 56-Jährige setzt sich an der Hexentalschule in Merzhausen für Demokratieprojekte ein.
Gerechnet habe sie nicht mit dem Preis, aber die Wertschätzung, die damit verbunden sei, habe sie sehr berührt, sagt Silke Tapken. Die 56-jährige Grund- und Hauptschullehrerin unterrichtet die 4b an der Hexentalschule in Merzhausen bei Freiburg. Außerdem ist sie Konrektorin der Schule. Vergangene Woche hat sie den Freiburger Lehrerpreis gewonnen. Vorgeschlagen hatten sie ihre Schüler sowie die Eltern der 4b. Neben ihr waren noch über 130 Lehrer nominiert.