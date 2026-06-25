Freiburger Lehrerpreis: Silke Tapken setzt bei ihren Schülern auf Mitspracherecht

Silke Tapken wurde mit dem Freiburger Lehrerpreis ausgezeichnet. Die 56-Jährige setzt sich an der Hexentalschule in Merzhausen für Demokratieprojekte ein.

Gerechnet habe sie nicht mit dem Preis, aber die Wertschätzung, die damit verbunden sei, habe sie sehr berührt, sagt Silke Tapken. Die 56-jährige Grund- und Hauptschullehrerin unterrichtet die 4b an der Hexentalschule in Merzhausen bei Freiburg. Außerdem ist sie Konrektorin der Schule. Vergangene Woche hat sie den Freiburger Lehrerpreis gewonnen. Vorgeschlagen hatten sie ihre Schüler sowie die Eltern der 4b. Neben ihr waren noch über 130 Lehrer nominiert.

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Vor allem aber ist er eine Anerkennung für das Engagement von Lehrkräften. Im Fall von Tapken ist er eine von zuletzt drei Auszeichnungen: „Wir hatten davor schon bei dem Demokratiewettbewerb ,Finde das DemokraTier’ in Frankfurt mitgemacht und einen Sonderpreis in Höhe von 400 Euro für die Klassenkasse gewonnen“, berichtet die Lehrerin. Das Geld werde für einen Ausflug eingesetzt.

Preisgeld des Lehrerpreises soll gespendet werden

Die 1000 Euro vom Freiburger Lehrerpreis wolle die Klasse für einen guten Zweck spenden. „Das haben wir zusammen besprochen. Wir haben festgestellt, dass es uns ziemlich gut geht und wir das Preisgeld eher anderen Kindern zugutekommen lassen wollen, denen es eben nicht so gut geht.“

Den dritten Preis, den baden-württembergischen Demokratiepreis „Demokratie und Werte (er)leben“ für Schulprojekte haben Tapken und ihre Schüler vergangene Woche in Stuttgart abholen dürfen. Dort hat die Hexentalschule 2000 Euro für schulinterne Demokratieprojekte erhalten.

Schüler dürfen bei Themen mitaussuchen

Dinge gemeinsam besprechen und entscheiden. Das ist etwas, das für Tapken wie ein pädagogisches Grundprinzip ist. „Ich freue mich einfach jeden Morgen, in die Schule gehen zu können und meine Schüler dort zu treffen. Und ich habe das Glück, dass sie sich auch freuen.“

Zu Beginn des Schuljahres lässt sie ihre Klasse aufschreiben, was sie gern lernen möchte. „Die Kinder füllen Kärtchen aus mit Schwerpunkten aus dem Lehrplan, die sie interessieren.“ Vom Museumsbesuch bis zu möglichst vielen Stunden im Schulgarten sei alles dabei. Und so eine selbstbestimmte Herangehensweise bringe mehr als Unterricht nach Schema F. „Man muss einfach die Stärken der Kinder sehen und nicht immer nur auf die Fehler schauen. Ganz viel hängt von der Qualität der Beziehungen in der Schule ab. Wenn Kinder sich wohlfühlen, dann lernen sie von alleine.“

Die persönliche Wertschätzung durch den Preis sei eine schöne Erfahrung, sagt Silke Tapken. Sie freue sich aber auch, dass durch den Preis der Lehrerberuf insgesamt in ein positives öffentliches Licht gerückt werde, zumal es solche Preise und Auszeichnungen ja auch nicht überall gebe.

Kinder zum Mitgestalten animieren

In ihrer Arbeit sehe sie, dass Kinder heute mit mehr Sorgen und Ängsten aufwachsen als früher. Vielleicht sei das eine Folge der Corona-Zeit, aber da seien ja auch Kriege und Umweltkrisen. Für sie gelte es im Unterricht daher, den Kindern zu zeigen, wie sie durch aktive Beteiligung ihre Welt mitgestalten können: „Wir haben in der Schule jetzt eine nachhaltige Kochwoche auf dem Programm.“ Es gehe nicht nur darum, zu lernen, was gesunde Lebensmittel sind und was nicht, sondern auch um eine grundsätzliche Wertschätzung für das, was wir essen.

„Ich glaube, das macht Kinder wirklich selbstbewusst, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gehört und können etwas mitgestalten. Es ist beeindruckend, welche Ideen sie haben und wie sie sich einbringen.“

Der Freiburger Lehrerpreis

Der Freiburger Lehrerpreis

wurde in diesem Jahr zum achten Mal vergeben. Er wird von der Wilhelm-Oberle-Stiftung in Freiburg ausgerichtet. Silke Tapken von der Hexentalschule in Merzhausen wurde als Lehrerin des Jahres prämiert.

Ein Sonderpreis

ging bei der aktuellen Runde des Preises an Simone Steier von der Karlschule für das beste Freiburger Schulsekretariat.