Freiburger Justizvollzugsanstalt: Darum klafft in der Gefängnismauer ein großes Loch

In der Mauer des Freiburger Gefängnisses ist derzeit ein großes Loch zu sehen. Was hat es damit auf sich?
Es sieht aus, als hätten die berühmten Panzerknacker aus den Walt-Disney-Comics einen Weg in die Freiheit gesprengt: In der Mauer der Justizvollzugsanstalt Freiburg (JVA) klafft derzeit ein großes Loch. Doch das hat nichts mit einem Sicherheitsproblem zu tun. Vielmehr investiert das Land Baden-Württemberg, dessen größtes Gefängnis die Freiburger Haftanstalt ist, dort rund 40 Millionen Euro. Unter anderem werden mehr Plätze in der Sicherungsverwahrung realisieret.