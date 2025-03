Freiburger Handballer in Italiens Nationalteam: So liefen die ersten Spiele unter Trainer Bob Hanning

So liefen die ersten Spiele unter Trainer Bob Hanning

Freiburger Handballer in Italiens Nationalteam

1 Der gebürtige Freiburger Domenico Ebner ist in Italiens Nationalmannschaft absoluter Leistungsträger. Foto: Sören Stache/dpa

Nach der zweiten WM-Teilnahme nach 1997 peilt der einstige Handball-Zwerg Italien mit Neu-Trainer Bob Hanning auch die EM-Quali an. Der gebürtige Freiburger Domenico Ebner hat mit unserer Redaktion über Hannings Einstand gesprochen.









100 Prozent ausgeschlafen war Domenico Ebner am Dienstagmorgen noch nicht. 14 Stunden dauert am Montag die Heimreise von der italienischen Nationalmannschaft nach Leipzig. Über Rom und Berlin ging es in die sächsische Metropole, wo der gebürtige Freiburger beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig im Kasten steht.