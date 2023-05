Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga bereits als Meister fest. Zum Saisonabschluss müssen die Blauen beim Freiburger FC ran. Hier geht es zum Liveticker.

Am letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg muss der bereits feststehende Meister Stuttgarter Kickers beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Freiburger FC ran (Samstag, Anpfiff 15.30 Uhr). Es ist die Generalprobe für das anstehende WFV-Pokalfinale gegen den Regionalligisten TSG Balingen.

In Freiburg muss Trainer Mustafa Ünal auf Kapitän Kevin Dicklhuber verzichten. Der Top-Torschütze der Blauen sah beim 3:2-Erfolg über den FC 08 Villingen am vergangenen Samstag die Gelb-Rote Karte. Wie sich die Degerlocher beim Freiburger FC schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Das Pokalfinale gegen die TSG Balingen findet am am 3. Juni im Gazi-Stadion auf der Waldau statt. Die Kickers könnten sich mit einem Sieg erneut für den DFB-Pokal qualifizieren.