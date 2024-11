Freiburger Augustinermuseum: Die Ziellinie rückt allmählich näher

1 Noch verdecken Bauzäune und ein Gerüst das Museumsgebäude. Schon bald soll es in neuem Glanz erstrahlen. Foto: Ralf Deckert

Das Augustinermuseum in Freiburg ist bald fertig saniert. Damit haben mehr als 20 Jahre Baustellenbetrieb und die damit verbundenen Einschränkungen ein Ende. Das Ergebnis ist laut Direktorin Jutta Götzmann ein „Vorzeige-Museum“.









Über zwei Jahrzehnte Baustellenbetrieb und eine enorme Kostenexplosion liegen hinter dem Freiburger Augustinermuseum. Doch nun ist die Ziellinie in erreichbare Nähe gerückt, wie Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach (SPD) in Freiburg verkündet hat: In einem halben Jahr sind die Bauarbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt fertig. Bis Ende 2025 soll das Haus dann eingerichtet sein und feierlich eröffnet werden. Der Termin stehe aber noch nicht fest.