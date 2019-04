Freiburg Zwölfte Festnahme nach Gruppenvergewaltigung

Erneut wurde der Mann durch den Abgleich einer DNA-Probe im Rahmen einer Zeugenvernehmung zu dem Fall überführt: Seine DNA stimmte mit einer Spur überein, die das Landeskriminalamt im Rahmen der Ermittlungen zu der Tat sichern konnte.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 33 Jahre alten Deutschen, der am Mittwoch in Freiburg festgenommen wurde. Gegen den Mann erging ein Haftbefehl. Er bleibt jedoch gegen Auflagen zumindest vorerst auf freiem Fuß und muss als bisher einziger verdächtiger in dem Fall nicht in U-Haft. Sein Pass wurde eingezogen und er muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Das für die Verhängung einer U-Haft zuständige Amtsgericht sei überzeugt, dass dadurch gesichert werden könne, dass der Mann sich nicht durch eine Flucht einer möglichen Hauptverhandlung vorm Landgericht entziehen können, so Staatsanwalt Michael Mächtel am Donnerstag.