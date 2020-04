Freiburg Wusste Oma von Missbrauch an Enkelin?

Immer wieder soll er sich dort unter dem Dach der eigenen Familie an seiner Stief-Enkelin vergangen haben. Aber auch davor, als die Familie noch in Lenzkirch lebte, soll der Angeklagte eine entfernte Verwandte der Familie mehrfach sexuell missbraucht haben. Nochmals früher, als er noch in Kasachstan lebte, habe er wegen sexueller Übergriffe an mehreren Kindern und an einer Großnichte sogar schon im Gefängnis gesessen. "So um die zehn Jahre", vermutete Novak. Genau wisse man es nicht, da das Urteil des dortigen Gerichts nicht vorliegt.