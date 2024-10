Freiburg: Während der Fahrstunde: Betrunkener Fahrlehrer baut Unfall und flieht

1 In Freiburg hat ein Fahrlehrer betrunken einen Unfall gebaut und ist anschließend geflohen. Foto: picture alliance/dpa/Swen Pförtner

An einer Kreuzung will eine Fahrschülerin losfahren. Plötzlich greift ihr Fahrlehrer ein und fährt auf ein vorausfahrendes Auto auf. Warum auch er von der Unfallstelle flieht, wird sich erst später klar.









Ein stark betrunkener Fahrlehrer hat während einer Fahrstunde in Freiburg in die Fahrt seiner Schülerin eingegriffen, einen Unfall gebaut und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Später wurde der 25-Jährige im Rahmen einer Fahndung in der Nähe des Universitätsklinikums angetroffen und kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. In seinem Fahrzeug wurden zudem leere Flaschen Alkohol sichergestellt.