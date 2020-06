Freiburg Versuchter Mord in Sicherungsverwahrung

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Mord aufgenommen. Nennt aber aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Details. "Alles ist noch in vollem Gang", so Oberstaatsanwalt Michael Mächtel, der Sprecher der Ermittlungsbehörde. Auch das Justizministerium in Stuttgart hielt sich am Dienstag bedeckt. Man wisse aber von dem Fall, so Pressesprecher Robin Schray.