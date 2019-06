Freiburg Verschwundene Maria: Vorerst kein Urteil

Verschiedene Aspekte sorgen für Verzögerungen in dem Verfahren. So konnte die 37 Jahre alte Stieftochter des angeklagten Handwerkers ein weiters Mal nicht vom Gericht als Zeugin vernommen werden. Die Frau wirft H. vor, sie als achtjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

Ihre erste Aussage scheiterte im Mai, als sie auf dem Weg ins Gericht Panikattacken erlitt. Nun sollte sie am Montag per Videoschaltung aus einem Gericht in NRW vernommen werden. Doch auch dies gelang nicht, da die Frau sich in der Nacht zum Montag wegen neuerlicher Panikzustände selbst ins Krankenhaus einlieferte.

Jetzt muss das Gericht ärztlich klären lassen, ob die Frau dauerhaft vernehmungsfähig ist. Sollte dies der Fall sein, müsste man für die Beweisaufnahme auf die Vernehmungsprotokolle der Polizei zurückgreifen, die mit der Zeugin vor dem Prozess gesprochen hatte.