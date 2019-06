Freiburg Vermisste Maria: Prozess enthüllt bizarre Details

In den Vernehmungen am Donnerstag wurde auch deutlich, dass Bernhard H. mehrfach Glück hatte, auf der Flucht mit Maria nicht von der Polizei aufgegriffen zu werden: Bereits in der Nacht ihres spontanen Verschwindens gerieten er und das Mädchen demnach auf der A8 in eine Alkoholkontrolle der Polizei. Allerdings war da noch keine Fahndung nach dem ungleichen Paar ausgeschrieben. Später in Polen kam der Angeklagte bei einer Kontrolle durch die Polizei trotz gestohlener Nummernschilder an seinem Auto ungeschoren davon.

Zudem wurde Bernhard H. in Italien mehrfach von der Polizei kontrolliert. Doch offenbar glichen die Beamten dort seine erhobenen Personalien nicht ab. Andernfalls hätte ihnen der internationale Haftbefehl gegen ihn auffallen müssen. Bis heute habe man dazu von der Polizei in Italien keine Rückmeldung erhalten, berichtete einer der Ermittler im Zeugenstand in Freiburg, der die Arbeit seiner Kollegen in Südeuropa als "relativ dürftig" bezeichnete.

Details wurden zudem zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Bernhard H. innerhalb seiner Familie bekannt: Demnach soll er sich an seiner schlafenden Stieftochter vergangen haben, als diese acht Jahre alt war. Die Mutter habe das dem Kind damals aber nicht geglaubt. Die mittlerweile erwachsene Stieftochter wird am 24. Juni per Videoschaltung nichtöffentlich zu der Sache vernommen.