Freiburg Ungelöster Mordfall wird neu aufgerollt

Freiburg - Sechs Jahre sind seit dem Mord an dem achtjährigen Armani in Freiburg vergangen. Das Kind verschwand 2014 am Abend des 20. Juli von einem Spielplatz im Stadtteil Brühl-Beurbarung. Seine Leiche wurde am folgenden Morgen in einem Bach am anderen Ende der Stadt in Betzenhausen nahe einer Kleingartenkolonie von einem Spaziergänger entdeckt. Ein Unbekannter hatte den Jungen erwürgt.