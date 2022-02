1 Als Zeichen der Solidarität mit der Partnerstadt Lwiw weht am Freiburger Rathaus die ukrainische Flagge. Foto: Stadt Freiburg/P.Seeger

Der russische Angriff auf die Ukraine treibt auch die Menschen in Baden-Württemberg um. Besonders groß ist die Sorge in Freiburg und Singen. Denn beide Städte unterhalten Städtepartnerschaften in die Ukraine. Trotz unübersichtlicher Lage sollen nun Hilfslieferungen organisiert werden.















Link kopiert

Singen/Freiburg - Noch kann niemand sagen, welche Folgen der Krieg zwischen der Ukraine und Russland für die Partnerstädte von Singen und Freiburg haben wird. Die Informationen aus der Ukraine sind spärlich. Seit 1993 unterhält Singen eine Partnerschaft mit Kobeljaky, das etwas östlich des Dnepr mitten in der Ukraine liegt. "Als Stadt versuchen wir, konkretere Informationen zu erhalten, sind uns aber bewusst, dass andere Dinge derzeit in der Ukraine Priorität haben", teilt Stefan Mohr, der Referent des Singener Oberbürgermeisters Bernd Häusler (CDU), auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Hilfsgüter für Kobeljaky

Doch obwohl die Lage nur schwer einzuschätzen ist, will Singen seiner Partnerstadt zu Hilfe eilen. "Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler hat dem Stadtoberhaupt aus Kobeljaky, Oleksandr Kopelez, ein Hilfsangebot gemacht und wir stehen im Austausch hierzu", erklärt Mohr. Vor allem werde derzeit medizinisches Material benötigt. Doch wie genau die Hilfsgüter in die Ukraine gelangen sollen, ist noch völlig unklar. "Auf Grund der aktuellen sehr unübersichtlichen Kriegslage wird es nicht einfach sein, Hilfsmittel direkt zu unseren Freunden bringen zu können."

Angriff auf Militärstützpunkte in der Umgebung

Auch Freiburg bereitet derzeit Hilfslieferungen für seine Partnerstadt Lwiw (auf Deutsch: Lemberg) vor. Die Stadt liegt relativ weit im Westen der Ukraine. Dennoch habe es bereits Angriffe auf Militärstützpunkte in der Umgebung von Lwiw gegeben, wie Petra Zinthäfner, Pressesreferentin des Freiburger Oberbürgermeisters Martin Horn, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Schäden in der Stadt gebe es aber bisher noch nicht. "Zumindest nach dem, was wir wissen. Wir haben auch nur vage Informationen."

Freiburger wollen Flüchtlinge aufnehmen

Laut Berichten der Süddeutschen Zeitung erschallten dann aber am Freitag auch in Lwiw die Sirenen, um vor Angriffen russischer Truppen zu warnen. Züge brächten Flüchtlinge an die polnische Grenze. Bereits am Donnerstag hatte Oberbürgermeister Horn mit den Bürgermeistern der anderen Partnerstädte Lwiws über die Aufnahme von Flüchtlingen gesprochen. "Zahlreiche Städte waren bereit, vor allem die polnischen, Flüchtlinge aufzunehmen", berichtet Zinthäfner. Auch Freiburger Bürger hätten sich schon bei der Stadtverwaltung gemeldet und sich bereiterklärt, "Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg geflohen sind".

Kinderheim evakuiert

Laut Mitteilung der Stadt sollen bereits am Wochenende 200 Ukrainer - darunter 170 Minderjährige - in Freiburg eintreffen. Hintergrund ist, dass ein Kinderheim in Kiew, dass von der evangelischen Stadtmission unterstützt wird, wegen der Kämpfe evakuiert werden musste. Für Unterbringung und Verpflegung will die Stadt sorgen.

Notstromaggregate für Lwiw

Derweil bereite sich Lwiw auf die Behandlung von Verletzten vor. "Der Bürgermeister von Lwiw hat uns eine Liste geschickt mit medizinischem Materialien, die sie gebrauchen können", erklärt Zinthäfner. Neben technischen Geräten werde vor allem medizinisches Material benötigt. Schon vor Kriegsausbruch hatte Freiburg angekündigt, Lwiw bei der Anschaffung von Notstromaggregaten zu helfen. Doch das ist gar nicht so einfach. "Man muss die erstmal bekommen", erzählt Zinthäfner. "Das sind enorme Geräte, die eine Klinik im Notfall versorgen könnten. Falls wir eines auf die Schnelle bekämen, bräuchte es dafür auch eine spezielle Ausfuhrgenehmigung."

Ein Lastwagen ist schon unterwegs

Allerdings ist auch in Freiburg noch nicht klar, wie die Hilfslieferungen ins Kriegsgebiet gebracht werden sollen. "Jetzt geht es darum, die Logistik zu organisieren. Ein Lkw aus Lemberg ist bereits auf dem Weg, den wie beladen können" . Denkbar sei aber auch die Lieferung von Hilfsgütern nach Polen, von wo sie dann weitertransportiert werden könnten. "Wir sind gerade mitten am Organisieren."

Doch was, wenn Lwiw von russischen Truppen erobert wird? "Das wollen wir uns gar nicht ausmalen", meint Zinthäfner. Dennoch versichert sie: "Die Solidarität für die Menschen in Lemberg wird immer da sein, so oder so."