Freiburg Umfrage 2024: Grünflächen schneiden bei den Bürgern gut ab

Bei der Freiburg-Umfrage 2024 hat die Stadtverwaltung Bürger zu verschiedenen Themenbereichen befragt. Mit den „Grün- und Freiräumen“ ist die Mehrheit der Befragten zufrieden.
Freiburg bezeichnet sich gerne als „Green City“, also „grüne Stadt“. Doch wie sieht es mit den Grünflächen und der damit zusammenhängenden Zufriedenheit der Freiburger aus? Das wurde im Rahmen der Freiburg Umfrage 2024 abgefragt. Dafür wurden rund 6000 Bürger aus dem Melderegister ausgewählt und angeschrieben. Rund 2500 haben an der Umfrage teilgenommen und geben der Stadtverwaltung nun einen Eindruck, wo es Verbesserungspotential geben kann.