Freiburg Tragischer Todesfall überschattet OB-Wahlkampf

Monikas Stein hatte wegen der Suche nach ihrer vermissten Mutter zuletzt alle Wahlkampftermine in Freiburg abgesagt, darunter auch eine letzte Podiumsdebatte mit ihren beiden Konkurrenten Dieter Salomon (Grüne) und Martin Horn (parteilos). Der zweite Wahlgang um den Einzug ins Freiburger Rathaus findet am Sonntag statt. Stein, die in ihrem Wahlkampf überwiegend auf sozialpolitische Themen setzt und vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum in Freiburg realisiert sehen will, hatte im ersten Durchgang am 22. April überraschend mehr als ein Viertel der Stimmen bekommen.

Konkurrenz kondoliert über Facebook

Salomon und Horn kondolierten ihrer Konkurrentin ums Oberbürgermeisteramt in Freiburg am Montag beide umgehend auf ihren Facebook-Seiten. Der tragische Tod von Steins Mutter hat Auswirkungen auf den weiteren Wahlkampf. man habe sich mit den Wahlkampfteams abgesprochen und darauf verständigt, den Wahlkampf bis zum kommenden Sonntag "leiser" als bisher und “ohne knallige Aktionen” fortzuführen, so Dieter Salomons Wahlkampfmanager Jan Otto am Montagabend.