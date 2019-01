Nach "Magical Mystery Tour" und "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" bringt die holländische Fünf-Mann-Formation The Analogues nun "The White Album" zur Aufführung, jenes großartige, zuweilen leicht verquere Opus Magnum der Beatles. Nach umjubelten und restlos ausverkauften Auftritten in Holland kommen sie am Donnerstag, 11. April, ins Freiburger Konzerthaus. Ab 20 Uhr spielen sie Song für Song, Note für Note. Foto: Kuenster