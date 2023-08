Die Flanke kam von der rechten Seite auf den langen Pfosten geschlagen: Ein präziser Ball, aber schwer zu verarbeiten, da der Freiburger Angreifer von Balingens Sascha Eisele eng gedeckt wurde. Als es schon fast zu spät sein scheint, fährt Noah Darvich aber seinen linken Fuß aus und versenkt den Ball im Netz.

Darvich lief noch unter dem Radar

TSG-Torhüter Marcel Binanzer und Eisele schauen sich kurz verdutzt an, der Treffer bleibt an diesem Tag aber eine Randnotiz. Wohl die wenigsten Zuschauer hatten auf dem Schirm, dass der Freiburger Torschütze Darvich als Supertalent gehandelt wird. Und wohl noch weniger Personen hätten vermutlich damit gerechnet, dass gerade einmal zwei Wochen nach seinem Treffer in der Bizerba-Arena ein Transfer zum FC Barcelona ansteht.

Der in der Regel sehr gut informierte italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtete bereits am Freitag über den anstehenden Transfer zu den Katalanen. Am Ende seines Instagram-Posts setzte er sein obligatorisches „Here we Go“; was für einen sicheren Deal spricht.

Lob von Eisele

Darvichs in Balingen direkter Gegenspieler, Sascha Eisele, meinte nach der Partie gegen den Bahlinger SC: „Wahnsinn. Er ist bei einem Drittligisten absolut aufgefallen, obwohl er noch sehr jung ist. Da verstehe ich schon das internationale Vereine dran sind. Das Tor gegen uns hat er super gemacht.“

Darvich, der erst im September 17 wird, war Kapitän der U17-Mannschaft, die sich in diesem Jahr den Europameistertitel holte und glänzte mit zwei Toren und vier Torvorlagen. Nun wird er wohl bald die Farben des großen FC Barcelona tragen. Und wer weiß: Je nach der Entwicklung des Offensivspielers können die Zuschauer, die am 23. Juli in Balingen waren, in ein paar Jahren vielleicht von sich behaupten, einen echten Superstar live gesehen zu haben.