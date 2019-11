Freiburg Suizid in Justizvollzugsanstalt nicht absehbar

Ein Sprecher des Justizministeriums in Stuttgart sagte am Dienstag, dass es laut Angaben der Haftanstalt keine Anzeichen für eine geplante Selbsttötung bei dem Mann gegeben habe. Weitere Angaben könne man derzeit nicht machen, das Todesermittlungsverfahren der Offenburger Staatsanwaltschaft laufe noch. Auch der Freiburger Anwalt des Toten wollte sich am Dienstag nicht zum Tod seines Mandanten äußern.

Der 39-jährige saß seit Mitte August im Gefängnis. Er stand im Verdacht, im Juli die Ermordung eines 24 Jahre alten mutmaßlichen Dealers in Freiburg beauftragt zu haben. Am Freitag will die Freiburger Polizei neue Details zu dem Fall bekanntgeben.