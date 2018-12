Freiburg/Staufen Missbrauchsfall: Richter korrekt gehandelt

Eigenen Angaben zufolge hatten die Richter den Worten der Mutter vertraut. Die 48 Jahre alte Frau und ihr 39-jähriger Lebensgefährte wurden als Haupttäter in dem Missbrauchsfall Anfang August vom Landgericht Freiburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, die Urteile sind rechtskräftig. In anderen Prozessen erhielten zuvor sechs Männer wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs ebenfalls jeweils mehrjährige Haftstrafen. Die Männer hatten sich laut den Urteilen an dem Jungen vergangen oder planten dies.