Die US-Sängerin und Gitarristin Lisa Mills wird von führenden Musikkritikern treffend als Blues-, Gospel- und Rhythm ’n’ Blues-Queen gelobt. Nach vielen erfolgreichen Auftritten in Clubs und auf angesagten Festivals in Großbritannien, Norwegen, Frankreich, Italien und der Schweiz ist Mills jetzt auch in Deutschland unterwegs. Morgen, Samstag, ist sie ab 20 Uhr im Kultur- und Vereinshaus Gundelfingen zu Gast. Foto: Promo