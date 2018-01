Freiburg/Sigmaringen "Kinder als Sexobjekte begehrt und teuer"

Doch wie soll das gehen nach all dem, was dem Neunjährigen widerfahren ist? "Das wird eine schwierige Aufgabe – was da nach der Therapie übrig bleibt an Trauma kann man nur beurteilen, wenn man sich länger mit dem Jungen beschäftigt", sagt Polizeipsychologe Adolf Gallwitz. Er erklärt, dass es zu einem Teil auch auf die Persönlichkeit des Kindes ankommt, wie es mit den Geschehnissen umgeht. Denn jeder Mensch habe eine unterschiedlich starke Resilienz – also eine seelische Widerstandskraft in der Krise. Aber auch die Details der Taten spielen natürlich eine große Rolle. "Man muss beispielsweise erst einschätzen, wie hilflos er gegenüber der Mutter war, was genau gemacht wurde und so weiter." Fest steht: Der Junge, der sich seit den Festnahmen in staatlicher Obhut befindet, hat einen langen Weg vor sich.

Mutter erwarten bis zu 15 Jahre Haft

Der Weg der Mutter hingegen endet voraussichtlich vorerst im Gefängnis. Bis zu 15 Jahre Haft könnten sie für die "sexuellen Handlungen an einer Person unter 14 Jahren" erwarten.

Noch mehr Brisanz gewinnt der Fall durch eine Mitteilung des Landratsamts Hochschwarzwald-Breisgau. Laut dieser wurde der Neunjährige schon als kleiner Junge vom Jugendamt betreut. Als die Polizei dem Jugendamt im vergangenen März von einer möglichen sexuellen Gefährdung des Kindes berichtet habe, sei es aus seiner Familie genommen worden, sagte der Sprecher des Landratsamtes, Matthias Fetterer, am Freitag. Das zuständige Familiengericht habe den Schüler aber wieder nach Hause geschickt – warum, wisse er nicht.

Doch so schockierend diese Taten der eigenen Mutter auch sein mögen – für Gallwitz ist es "nichts extrem Besonderes", dass so etwas passiert. Unter Frauen sei der Prozentsatz derer mit pädophilen Neigungen zwar deutlich geringer als bei Männern, jedoch gebe es eine große Dunkelziffer. "Kinder als Sexobjekte sind begehrt und teuer", zieht der Polizeipsychologe sein bitteres Fazit. Zweiteres ist nach Meinung von Gallwitz bei dem Fall in der Freiburger Gegend ebenfalls ausschlaggebend gewesen. "Da kann man als Eltern eine Menge Geld verdienen – das spielt neben der Sexualität auch eine große Rolle." Diese Faktoren in Kombination mit dem Einfluss des Lebensgefährten der Mutter könne Entwicklungen solcher Perversionen begünstigen, erklärt Gallwitz. "Man möchte dem anderen ja gefallen." Auch wenn im Falle des Neunjährigen alle Tatverdächtigen in Untersuchungshaft sitzen, werde untersucht, ob es noch weitere Taten gebe.

Der Lebensgefährte der Mutter saß bereits einmal wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis. Er hätte also nicht in die Wohnung der Frau einziehen dürfen. Was ihn offenbar nicht daran hinderte, es trotzdem zu tun. Er wurde deshalb angeklagt. Allerdings wurde das Amtsgerichtsurteil nicht rechtskräftig. Der Mann legte Berufung ein. Bei der Kommunikation mit den anderen tatverdächtigen Männern – einer von ihnen war ebenfalls schon wegen schweren sexuellen Missbrauchs inhaftiert – habe auch das Dark­net, ein verborgener Teil des Internets, eine Rolle gespielt.

Nicht im Zusammenhang mit dem Freiburger Fall, aber ebenfalls im Bereich des sexuellen Missbrauchs an Kindern ist den Ermittlern des LKA ebenfalls ein Erfolg gelungen: Sie sind offenbar dem Betreiber eines Internetforums zur Kinderpornografie auf die Spur gekommen.

Wie die Behörde mitteilte, hatte es bereits im Sommer einen anonymen Hinweis auf das Forum im Darknet gegeben. Die Ermittlungen hätten schließlich zu einem Verdächtigen aus dem Kreis Sigmaringen geführt. Weitere Details nannten die Beamten jedoch nicht.

Dem Verdächtigen werde vorgeworfen, das Forum zum Download kinderpornografischer Dateien betrieben zu haben. Die Polizei habe die Seite inzwischen vom Netz genommen.