Freiburg Sexualstraftäter muss ins Gefängnis

Der 29 Jahre alte Eriträer hatte in dem Verfahren am Donnerstag eingeräumt, im vergangenen Jahr in drei Fällen in Freiburg Frauen belästigt, sexuell genötigt und gegen deren Willen misshandelt zu haben. Außerdem hat er gestanden, sich im Jahr 2017 in fünf Fällen auf dem Mundenhof im Tiergehege an Schafen und Ziegen vergangen zu haben. Dabei hätten die Tiere erhebliche Verletzungen davon getragen, so die Anklage.

Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte lediglich zwei Jahre für den Angeklgaten als Strafe gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.