Freiburg Säule der kulturellen Vielfalt

Säulen sind tragende Elemente in der Architektur. In vielen Kulturen symbolisieren sie weltanschauliche und religiöse Vorstellungen und werden damit zu Zeugen menschlicher Geschichte. Die Säule bringt sowohl die unterschiedlichen kulturellen Identitäten, als auch die Gemeinsamkeiten der Künstlerinnen zum Ausdruck. Klang- und Lichteffekte machen aus der Säule ein Gesamtkunstwerk, das Besucher mit allen Sinnen erfahren können. Neben der Installation sind in der Ausstellung auch eigene Werke jeder Künstlerin zu sehen, die deren persönlichen Stil zeigen.

Begleitende Workshops, jeweils samstags, laden dazu ein, neue Perspektiven auf andere Kulturen zu entdecken und selbst kreativ zu werden.

Das Museum Natur und Mensch, Gerberau 32, ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.