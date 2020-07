Freiburg Polizist unter Exhibitionismusverdacht

Freiburg - Die Freiburger Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Exhibitionisten in den eigenen Reihen. Das hat am Freitag Polizeisprecherin Laura Riske in Freiburg bestätigt: Es gebe einen entsprechenden Anfangsverdacht. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 51-jährigen hochrangigen Kripobeamten aus Südbaden handeln, der auch in der Ausbildung von Polizisten eingesetzt ist.