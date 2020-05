Freiburg Polizei: Wie fair ist Beförderungsverfahren?

Das fragliche Beförderungsverfahren fällt inhaltlich in die Zeit von Semlings Vorgänger Bernhard Rotzinger, der mittlerweile für die CDU im Freiburger Stadtrat sitzt und der sich auf Nachfrage bisher nicht zur Sache geäußert hat. Semling hingegen sagt: Der Entscheid des Verwaltungsgerichts falle ja nun in seine Amtszeit, also werde er auch die Verantwortung dafür tragen.

Geklagt und Recht bekommen hatte ein 57 Jahre alter Polizist, der sich bei zwei Beförderungsrunden 2018 und 2019 übergangen und ungerecht behandelt fühlte. Das Gericht monierte eine schludrige Aktenführung in der Sache und intransparente Auswahlkriterien. Die unter Rotzinger verfügten Beförderungen wurden ausgesetzt.