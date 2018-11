Freiburg Polizei startet Aktionen für mehr Sicherheit

In der Nacht zum Samstag startete sie ihre erste großangelegte Kontroll- und Fahndungsaktion. Im Einsatz waren mehrere hundert Polizisten, sagte ein Polizeisprecher. Sie überprüften die ganze Nacht an zahlreichen Stellen in der Stadt Personen und Fahrzeuge. Den Angaben zufolge gab es mehrere Festnahmen. Beteiligt an der Aktion waren auch Beamte der Bundespolizei und Fahndungsspezialisten des Landeskriminalamtes.

Solche Razzien und Kontrollen werde es künftig regelmäßig geben, sagte Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger. Polizei, Land und Stadt hatten dies Mitte November beschlossen. Ziel sei es, Verbrechen zu verhindern und aufzuklären sowie das Sicherheitsgefühl der Menschen in Freiburg zu verbessern.

Dieses hatte durch Verbrechen zuletzt deutlich gelitten. Darauf reagiere die Polizei, sagte der Staatssekretär im Stuttgarter Innenministerium, Julian Würtenberger (CDU).