Freiburg Per Rollenspiel-App durchs Museum

Ein römisches Mädchen steht vor der Entscheidung, sich vom Vater verheiraten zu lassen – oder wegzulaufen, um Ärztin zu werden. Ein keltischer Sklavenjunge beschließt zu fliehen – oder bleibt er doch seinem Herrn treu? Zu Spielbeginn wählen die Besucher per App einen der Charaktere. Auf ihrem Lebensweg durch die keltische und römische Welt treffen sie persönliche Entscheidungen und gestalten so ihre individuelle Geschichte.

Von der römischen Kasserolle bis zum keltischen Schlüssel, vom gezinkten Würfel bis zur Schuhsohle, von Handschellen bis zur Götterstatuette: Leihgaben unter anderem aus dem Landesmuseum Württemberg, dem Rheinischen Landesmuseum Trier, dem Musée Unterlinden in Colmar und dem Musée Gallo-Romain in Biesheim sowie Objekte aus der eigenen Sammlung geben Aufschluss über das Leben der damaligen Zeit. Wie sah der Alltag von Kindern aus? Was aßen die Menschen, wie wohnten sie und welchen Modetrends folgten sie? Welche Götter baten sie um Hilfe?

Besucher entdecken den Transfer von Wissen. Sie sind zu einem Perspektivwechsel eingeladen und erfahren, dass Mobilität, Migration, religiöse Glaubensvielfalt und interkultureller Austausch jahrtausendealte Phänomene sind.