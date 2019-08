Freiburg Nach Mord: Anwalt vom Erdboden verschwunden

Einen entsprechenden Bericht der "Bild" vom Dienstag haben Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage zwar nicht kommentiert. Doch gibt es nach Informationen unserer Zeitung zumindest einen Anwalt, der zurzeit in Freiburg wie vom Erdboden verschwunden ist und kurzfristig sämtliche Termine bis in den September hinein hat absagen lassen. Der Jurist, dessen Name unserer Zeitung vorliegt und der seine Kanzlei in der Freiburger Innenstadt hat, ist derzeit auch nicht erreichbar.

Laut unbestätigten Quellen soll er in Geldwäsche-Geschäfte im sechsstelligen Bereich verwickelt gewesen und als "Bunker" für einen Mandanten tätig gewesen sein. In der Vergangenheit hatte er vor Gericht auch schon Polizeibeamte verteidigt.

Bei dem Tötungsdelikt am Rand des Gewerbegebiets Haid in Freiburg war in der Nacht zum 18. Juli ein 24 Jahre alter Freiburger aus dem Stadtteil Rieselfeld durch mehrere Kopfschüsse regelrecht hingerichtet worden.