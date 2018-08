Freiburg (red/rha). Zu einem Gespräch mit dem Leiter des SWR-Studios Freiburg, Rainer Suchan, kommt Jürgen Grässlin am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr in den Freiburger Schlossbergsaal. Nicht klein zu kriegen ist Grässlin, Deutschlands bekanntester Kämpfer gegen die Rüstungsindustrie. Er weiß, wovon er redet. Das Schnellfeuergewehr G3 kann er mit geschlossenen Augen auseinanderbauen und wieder zusammensetzen, denn er hat gedient. "Die Bundeswehr hat mich zum Pazifisten gemacht", sagt er. Von Beruf her Lehrer, nutzt er Freizeit und Ferien, um der gesamten Waffenlobby das Leben schwer zu machen. Inzwischen ist der Friedensaktivist weltweit vernetzt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung über SWR.de/suedbaden.