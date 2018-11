Freiburg Mozarts Requiem im Dialog mit Mahlers Auferstehungssymphonie

"Mit Flügeln, die ich mir errungen, werde ich entschweben" singt der Chor gegen Ende der zweiten Symphonie von Gustav Mahler, die die ORSOphilharmoniker zusammen mit Auszügen aus Mozarts Requiem in Freiburg und Berlin zur Aufführung bringen werden.

"Ein bisschen waren wir auch am ›Schweben‹ angesichts des überwältigenden Erfolgs in Lahr bei der Landesgartenschau. Wir zehren alle noch davon und hoffen, so ein Open-Air in den nächsten Jahren dort wiederholen zu können", so Wolfgang Roese, Gründer und Künstlerischer Leiter von ORSO.

"MOMA2" steht für die Verschränkung von Mozarts Requiem mit Mahlers 2. Symphonie in c-Moll. Dieses Konzerterlebnis sorgte bereits 2011 für Furore. Nun ist es soweit. Es kommen Hunderte Musiker und Sänger aus ganz Deutschland zusammen, um diese beiden Meisterwerke in einer unerhörten Weise zu vereinen. Die Sätze beider Werke werden im Wechsel aufgeführt und damit Kontraste und Spannung gesteigert.