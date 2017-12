Freiburg Mordprozess: Hussein K. laut Vater 33 Jahre alt

Die Frage nach dem wahren Alter des angeklagten Flüchtlings Hussein K. ist in dem Prozess von großer Bedeutung, da sie mit entscheidend über das mögliche Strafmaß nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht ist: K. werden besonders schwere Vergewaltigung und Mord vorgeworfen, bei einer Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht blühen ihm lebenslange Haft und Sicherheitsverwahrung.

Bereits in Griechenland, wo er während seiner Flucht eine Zeit lang lebte, war er 2014 wegen eines Mordversuchs an einer jungen Frau zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Dort kam er im Zuge einer Amnestie frei und setzte sich im Herbst 2015 nach Deutschland ab. Zu dem Fall in Griechenland sollen in dem Mordprozess noch Ermittler als Zeugen vernommen werden. Das Urteil gegen Hussein K. wird im Frühjahr 2018 erwartet. Der Prozess wird am 21. Dezember fortgesetzt.