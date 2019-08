Freiburg Mordfall Haid: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Am frühen Freitagmorgen wurde demnach in Freiburg ein 33 Jahre alter Deutscher festgenommen, der an der Bluttat beteiligt gewesen sein soll. Der Mann sitzt seit Samstag in U-Haft. Vor einer Woche schon war den Ermittlern ein 39 Jahre alter Rechtsanwalt aus Freiburg ins Netz gegangen, der ebenfalls als mutmaßlicher Tatbeteiligter bei dem Mord gilt. Auch er sitzt seither im Gefängnis.

Nach wie vor geben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen wenige Details zu der Tat bekannt, bei der es um Drogengeschäfte, Waffenschmuggel und um Geldwäsche gegangen sein soll. So ist derzeit beispielsweise nicht bekannt, in welchem Umfang die beiden Inhaftierten an dem Mord beteiligt gewesen sein sollen, ob sie Angaben zu den Tatvorwürfen machen und ob die Polizei von möglichen weiteren Mittätern ausgeht. Die Ermittlungen seien aber "sehr umfangreich", so ein Polizeisprecher.

150 Spuren und Hinweise