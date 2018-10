Gewohnt lebensnah und authentisch nimmt Michl Müller in seinem neuen Programm "Müller... Nicht Shakespeare!" scharfsinnig den alltäglichen Wahnsinn des Heute aufs Korn. Der selbsternannte "Dreggsagg" aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Michls Kabarettprogramme sind packend und mitreißend. Am Samstag, 27. Oktober steht er ab 20 Uhr im Paulussaal Freiburg auf der Bühne. Foto: Brecheis