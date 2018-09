Freiburg (red/rha). Das Museum für Neue Kunst Freiburg und die Kunsthalle Mulhouse bieten für ihr gemeinsames Ausstellungsprojekt "Your North is My South" beziehungsweise "Mon Nord est Ton Sud" einen kostenfreien Shuttle-Bus an. Bis 7. Oktober fährt er jeden Sonntag um 14.30 Uhr am Museum für Neue Kunst (Ecke Marien-/Adelhauser Straße) in Freiburg ab und erreicht gegen 15.30 Uhr die Kunsthalle Mulhouse. Dort besteht die Möglichkeit, sich die Schau anzusehen und an einer öffentlichen Führung teilzunehmen. Beides ist kostenfrei. Um 18 Uhr erfolgt die Rückfahrt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Plätze sind beschränkt und werden nach Eintreffen vergeben. Es gibt nur eine Fahrt pro Sonntag. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 7. Oktober, dienstags bis sonntags jeweils 10 bis 17 Uhr in Freiburg zu sehen. Die Schau in der Kunsthalle Mulhouse "Mon Nord est Ton Sud" läuft noch bis 11. November. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 18 Uhr.