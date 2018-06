Freiburg Kind für Sex verkauft: Perfides Arrangement

Angeklagten sagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus

Der 37-Jährige hat am Mittwoch zu Beginn der Verhandlung angekündigt, zu seiner Person und zu den Taten aussagen zu wollen. Für diese Aussagen sowie für das psychiatrische Gutachten über den Mann aus dem Kanton St. Gallen wird die Öffentlichkeit aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Täters vom Prozess ausgeschlossen. Auch die Plädoyers und die Sichtung des Beweismaterials erfolgen nicht öffentlich: Wie schon bei den beiden bereits verurteilten Tätern Markus K. (41) und Knut S. (50) wurden von den Vergewaltigungen des Kindes Videos angefertigt, die Beweislast gegen Jürgen W. ist erdrückend.

Der ledige Mann mit der hageren Gestalt, dem schütteren, dunklen Haar und den rosigen Wangen gilt als Ersttäter, ein juristisch "vollkommen unbeschriebenes Blatt", wie Verteidiger Robert Phleps zu Beginn des Prozesses am Mittwoch sagte. Phleps hatte zunächst einen kompletten Ausschluss der Öffentlichkeit für das Verfahren gefordert.

Dem war das Gericht unter Vorsitz von Richter Stefan Bürgelin allerdings, wie bereits im Verfahren gegen Knut S., nicht gefolgt: Das öffentliche Interesse an dem Fall wiege hier schwerer als der Schutz der Person des Angeklagten. Dieser wurde am 28. November 2017 beim Grenzübertritt von der Schweiz nach Österreich verhaftet, knapp drei Wochen nachdem er europaweit zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Seit dem 12. Dezember 2017 sitzt Jürgen W. in Untersuchungshaft in Waldshut-Tiengen. Dem Prozessbeginn folgte der Mann gestern mit hoher Aufmerksamkeit, aber äußerlich eher unbeteiligt.

Die Anklage wirft ihm unter anderem schwere Vergewaltigung, Nötigung und sexuellen Missbrauch eines Kindes, Besitz von Kinderpornos auch mit Kleinkindern, besonders schwere Zwangsprostitution und Körperverletzung vor. Staatsanwältin Nikola Novak betonte in ihrer Anklage gestern zudem, dass die Voraussetzungen für einen Verbleib in der Sicherungsverwahrung im Fall des Angeklagten gegeben seien. Bis zum geplanten Urteil am 22. Juni sind vier Verhandlungstage vorgesehen, sechs Zeugen und ein psychologischer Sachverständiger werden aussagen.

Verfahren gegen Mutter ab Montag

Ab kommendem Montag werden in Freiburg zudem die Mutter des Neunjährigen und ihr Lebensgefährte als Hauptangeklagte im Staufener Missbrauchsprozess vor Gericht stehen. Die beiden haben sich im Spätjahr 2014 kennengelernt, zuvor hatte Christian L. eine vierjährige Haftstrafe verbüßt, weil er ein Kind vergewaltigt hatte. L. stand unter Führungsaufsicht und durfte eigentlich keinen Kontakt zu Kindern haben. Trotzdem zog er bei seiner neuen Freundin in Staufen ein. Die beiden sollen den Sohn der Frau ab Anfang 2015 wieder und wieder gemeinsam vergewaltigt haben und in der Folge die Idee entwickelt haben, den Jungen im Internet für Geld auch anderen Tätern zum Missbrauch anzubieten. Um das Kind für kommende Qualen zu präparieren, soll das Paar den Jungen systematisch mithilfe von "Sexspielzeug" und anderen Hilfsmitteln körperlich "vorbereitet" haben, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.