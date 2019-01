Freiburg Im Bann von Kontrolle und Manipulation

Mit "Fury" kreiert die französische Choreografin Sarah Baltzinger ein rasantes und hochrhythmisiertes Stück, dessen Intensität die Wände förmlich zu sprengen droht, so die Pressemitteilung. Angetrieben von den elektronischen Gitarrenklängen des Livemusikers Guillaume Jullien, ziehen die sechs Tänzer ihr Publikum in den Bann einer Choreografie, die von der unaufhaltsamen Suche erzählt nach dem, was den Menschen ausmacht und wie er sich in dieser immer schneller werdenden digitalisierten Welt zurechtfinden könnte.

Angelehnt an Dantes "Die Göttliche Komödie" entsteht eine Bühnenwelt, die völlig aus den Fugen geraten ist. Das Publikum wird Zeuge eines existenziellen Sturzflugs dieser unzähmbaren Darsteller in ihrer Hetzjagd, sich selbst zu finden. Es erlebt einen frenetischen Wettlauf gegen einen durch die vermeintliche Kürze der Zeit hervorgebrachten Druck, immer alles schneller machen zu müssen – hier, jetzt, jetzt sofort – und das Bedürfnis die Notbremse zu ziehen, anzuhalten, durchzuatmen. Das Stück zeugt von der Entfremdung und dem Determinismus des Einzelnen in einer Gesellschaft, deren Geschwindigkeitsimperativ in die intimsten und privatesten Bereiche des Lebens eindringt.