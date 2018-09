Freiburg Heimgekehrte Maria H. macht neue Angaben

In der vergangenen Woche hatte Maria noch behauptet, bereits seit dem Sommer 2013 alleine unterwegs gewesen zu sein. Das seien aber Schutzbehauptungen gewesen, so Marias Mutter Monika Beisler am Montag nach der zweiten Vernehmung ihrer Tochter. Beisler hatte sich am Montag im Internet noch vor der Polizei zu der Vernehmung geäußert: Demnach habe ihre Tochter von sich aus den Kontakt zu den Ermittlern gesucht. Ihr werde erst jetzt bewusst, „in welchem Maß mein Kind manipuliert war und leider auch noch immer ist“, so die Mutter.

Bernhard H. war am vergangenen Freitag, eine Woche nach der überraschenden Rückkehr der jungen Frau nach Freiburg, in einem leerstehenden Haus auf Sizilien verhaftet worden. Das Haus befindet sich in der gleichen Ortschaft, in der Maria und der Mann auch gewohnt haben sollen, so die Polizei am Dienstag. Laut Polizeisprecherin Laura Riske hat Maria H. auch Angaben zur Art ihrer Beziehung zu Bernhard H. und zu deren Ende gemacht. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und aus ermittlungstaktischen Gründen werde man dazu aber derzeit nichts sagen, so Riske. Somit bleibt weiterhin unklar, inwieweit Maria freiwillig bei Bernhard H. blieb oder in welchem Ausmaß der Mann die Jugendliche in den vergangenen Jahren unter Druck setzte. Gerüchte, H. habe Maria „an eine Mauer gekettet“, wies ihre Mutter am Montag in ihrem Online-Statement zurück: H. habe aber „Ketten und Mauern im Innern“ Marias errichtet.

Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat mittlerweile die Auslieferung von Bernhard H. in die Wege geleitet, er soll in Freiburg vor Gericht gestellt werden. Nach ihm war seit 2013 europaweit wegen Kindesentziehung und dem Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gefahndet worden. Ihm droht nun eine lange Haftstrafe. Der Mann hatte sich 2012 an die damals erst 12 Jahre alte Maria in einem Internet-Chat für Kinder herangemacht und ihr Vertrauen erschlichen, indem er sich zunächst als 15 Jahre alter Junge ausgab. Im Mai 2013, kurz nach Marias 13. Geburtstag, war das ungleiche Paar dann aus Freiburg verschwunden und zunächst in Polen untergetaucht, wo man später das Auto und den Hund des Mannes auffand.