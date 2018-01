Freiburg Hat Mutter ihr Kind für Sex verkauft?

Anonymer Hinweis bringt die Ermittler auf die Spur der Täter

Ein anonymer Hinweis hatte die Polizei bereits Mitte September auf den Fall aufmerksam gemacht. Bereits fünf Tage später sei es den hinzugezogenen Experten von der Zentralstelle für Internetermittlungen bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gelungen, die beteiligten Personen zu identifizieren und den fortgesetzten sexuellen Missbrauch zu beenden. Der Neunjährige befindet sich seither in staatlicher Obhut. Die Mutter und ihr einschlägig vorbestrafter Lebensgefährte sitzen in Untersuchungshaft.

Es gab bereits weitere Festnahmen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Spanien. Im Großraum Freiburg verhaftete die Polizei einen ebenfalls einschlägig vorbestraften 40-Jährigen. Auch bei der deutsch-französischen Brigade im Elsass wurden die Ermittler vorstellig und verhafteten einen 49-jährigen Bundeswehrsoldaten. In Österreich gelang es der Gendarmerie, einen 37 Jahre alten Schweizer Staatsbürger dingfest zu machen. Ein 32-jähriger Spanier wurde in seinem Heimatland in Untersuchungshaft genommen. Alle Tatverdächtigen seien mittlerweile nach Deutschland überstellt worden, erklärte die Freiburger Staatsanwaltschaft. Den Männern werde schwerer sexueller Missbrauch und eine Vielzahl an Vergewaltigungen an dem Neunjährigen vorgeworfen.

Die Ermittlungen führten die Beamten mittlerweile zu einem weiteren Opfer. Sie stießen auf Filmmaterial, das den sexuellen Missbrauch eines Mädchens zeige, teilte das Landeskriminalamt mit. In diesem Fall wurde der Vater des achtjährigen Mädchens als mutmaßlicher Täter identifiziert. Der 32-Jährige aus Schleswig-Holstein stand offenbar in Kontakt zu dem 37-jährigen Hauptverdächtigen. Auch er befinde sich in Untersuchungshaft.