Freiburg Gruppenvergewaltigung: Prozess zieht sich

Vor der Winterpause werden dazu in den kommenden Wochen noch mehrere Polizisten, diverse Rechtsmediziner, zwei Begleiter der Geschädigten und mehrere Zeugen aus dem Umfeld der Verdächtigen vom Gericht angehört werden. Die These der Angeklagten und der Verteidiger, wonach die junge Frau freiwillig mit den Männern Sex gehabt und diesen regelrecht eingefordert haben soll, war zuletzt durch die Aussagen eines Toxikologen ins Wanken gebracht worden: Der Rauschzustand der Frau nach Einnahme einer hoch dosierten Ecstasy-Pille dürfte so plötzlich und stark aufgetreten sein, dass sie mit Sicherheit überhaupt kein Interesse an Sex gehabt habe, so der Mediziner. Auch sollen die Verletzungen der Frau zu ihrer Aussage passen, sie sei vergewaltigt worden, so eine Medizinerin gegenüber dem Gericht.