Freiburg Gruppenvergewaltigung: Prozess beginnt mit Verspätung

Den Männern im Alter von heute 18 bis 30 Jahren wird laut Anklage Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. Sie sollen die junge Frau Mitte Oktober vergangenen Jahres nachts in Freiburg nach einem Discobesuch in einem Gebüsch vor der Diskothek vergewaltigt haben. Die Frau ist in dem Prozess Nebenklägerin und erschien am Mittwoch nicht persönlich.

Die Verhandlung am Mittwoch war begleitet von großem Medienrummel in und vor dem Freiburger Landgericht. Einige der Angeklagten schafften es aufgrund der Verkehrsbehinderungen teilweise nicht pünktlich in den Gerichtssaal.

