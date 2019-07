Freiburg Gruppenvergewaltigung: Opfer soll nichtöffentlich aussagen

Vier Angeklagte machen Angaben zur Person

Bei den vier Verdächtigen, die vor Gericht über ihren bisherigen Lebenswegen Angaben machten, handelte es sich um den angeblich aus Algerien stammenden Mohamed H. (18) und die drei Syrer Majd. H. (22), Alaa Al M. (23) und Ayham Al R. (21). Mohamed H. gab sich erneut störrisch: "Was soll ich erzählen? Ich will als Mensch leben. Ich habe Stress im Kopf", so der junge Mann, der sich im Gefängnis bereits mehrfach selbst verletzt haben soll und der derzeit in einer überwachten Einzelzelle sitzt, da er als suizidgefährdet gilt. Ob er wirklich aus Algerien komme, wollte Richter Stephan Bürgelin von dem mehrfach straffälligen Angeklagten wissen, der von Zeugen auch als "der Ägypter, der klaut" bezeichnet worden sei. H. antwortete, dass das egal sei, er sei Araber. Ein Jahr Schulbildung kann H. vorweisen, lesen und schreiben hat er nie gelernt. Auch einen Asylantrag hat er nie gestellt: Der Zug zur Antragsstelle nach Karlsruhe habe an dem Tag Verspätung gehabt, jemand habe ihm Drogen gegeben, und da sei er eben nicht hingefahren, so der Angeklagte.

Deutlich eloquenter und zusammenhängender berichtete Majd H. aus seinem Leben. Mit ruhiger Stimme und in annähernd fließendem Deutsch erzählt der mutmaßliche Haupttäter von seiner Familie, seiner Schulzeit und seinem Einstieg in den Drogenkonsum vor zwei Jahren: "Meine Freundin war weg, ich hatte Stress mit der Familie." Alaa Al M. hingegen ließ lediglich durch Anwältin Oetjen eine Erklärung verlesen, wonach er Sohn eines Arztes sei, neun Geschwister habe und in Syrien ursprünglich Ingenieur habe werden wollen. Dann sei der Krieg dazwischen gekommen, er habe fliehen müssen, um nicht in die Armee eingezogen zu werden. Als letzter Verdächtiger wurde Ayham Al R. angehört: Er erzählte, dass er im Gefängnis von Beamten bedroht worden sei, mit Alkohol und Drogen nichts am Hut habe und bereits mehrfach unter anderem wegen Diebstahl und Nötigung Ärger mit dem Gesetz gehabt hat. Am Mittwochnachmittag soll der Prozess fortgeführt werden. Dann will der Angeklagte Timo P. (26) sich zu den Tatvorwürfen äußern.