Freiburg Gruppenvergewaltigung: Kommt ein Angeklagter frei?

Der Vorwurf einer Beteiligung an der Tat könne gegen Kosay A. nicht aufrechterhalten bleiben, so Verteidiger Robert Phelps in seinem Antrag: Der junge Syrer sei lediglich von drei Zeugen vom Hörensagen belastet worden. Einer davon ist der Mitangeklagte Timo P., der widersprüchliche Aussagen über die angebliche Tatbeteiligung des Mannes gemacht habe.