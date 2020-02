Freiburg Gruppenvergewaltigung: Gutachter untermauert Aussage von Opfer

Freiburg - Im Prozess um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen im Herbst 2018 in Freiburg hat der psychiatrische Gutachter Torsten Passie auch am zweiten Tag seiner Aussagen die Tatvorwürfe gegen die Angeklagten massiv untermauert. In der Aussage, die junge Frau habe freiwillig Sex mit ihren mittlerweile 19 bis 30 Jahre alten Peinigern gehabt und diesen sogar zielstrebig vorgehend eingefordert, sehe er "keinen Wahrheitsgehalt", sagte der Mediziner.